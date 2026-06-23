子犬を「こっちきて」と呼んだ小さな男の子。何をするのかと思いきや、あまりに尊い"お願い"と、その後のとんでもなく愛おしい光景にSNSで反響が集まりました。コメント欄には「可愛いすぎる！！」「相思相愛ですね」などの声が寄せられています。 【動画：なぜか『子犬』を呼んだ小さな男の子→『何をするのかな？』と思ったら…とんでもなく尊い光景】 小さな男の子のかわいいお願い TikTokアカウント「@golden_hiyori」