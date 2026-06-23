岐阜県高山市で23日、地元の中学生たちが特定外来生物「オオハンゴンソウ」の駆除に取り組みました。オオハンゴンソウはヨモギに似たキク科の植物で、繁殖力が非常に強く特定外来生物に指定されていて、高山市内にも広く分布し問題となっています。高山市の朝日町で行われた駆除活動には、朝日中学校の1年生と2年生合わせて15人が参加し、繁殖の原因となる根や種を残さないよう、スコップなどを使って力一杯引き抜いていきま