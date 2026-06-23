昨年、FX取引資金の入金名目で現金300万円をだましとったとして、東京都の男がけさ（23日）逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都中野区鶯宮の会社員の男（32）です。 警察によりますと、男は、何者かと共謀し、FX取引資金の入金名目で現金をだましとろうと考え、小豆郡の男性（52）に対して、何者かがLINEを使用して 「今は国際金市場の経済サイクルなので相場がよいときには元本を増やし、利益を上げ、相場が