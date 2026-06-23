KOMODOは、Valveの『Steam Machine』を日本、台湾、香港にて6月23日より販売開始することを発表した。同社はこれらの地域における正規ディストリビューターとして、KOMODO STATIONにて販売を行う。 （関連：【画像】セットで購入可能な『Steam Controller』） 『Steam Machine』は、PCゲームプラットフォーム「Steam」の高性能なゲーム体験を、リビングなどさまざまな場所でコンソール