きょうも市街地でクマが目撃されました。目撃されたのは山形県鶴岡市の加茂水族館からおよそ１キロのコミュニティセンター付近で、自治体が注意を呼びかけています。 【写真を見る】近くには住宅街や高校もコミセン付近にクマ出没体長約1メートルの成獣か（山形・鶴岡市） 県によりますと、きょう午前６時ごろ、鶴岡市加茂にある加茂コミュニティセンター付近でクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ