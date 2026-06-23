リニア中央新幹線の静岡工区を巡って、静岡県の鈴木康友知事が7月にも着工容認を判断する見通しであることがわかりました。 【写真を見る】リニア開業はいつ？JR東海株主総会でも質問が… 水野副社長｢静岡県や市に確認をとりながら進めている｣ 丹羽社長｢早期開業を目指し全力で｣ 23日に開かれた県議会で鈴木知事は「着工の判断に必要な材料は整いつつある」と述べ、今後、法令に基づく手続きを踏まえ、最終判断するとみられます