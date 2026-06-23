新たな家族を得た大谷はますますパワーアップした姿を見せている(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平がホームラン量産体制に入った。現地時間6月22日に敵地で行われたツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた試合前には7月に行われるオールスターゲームの中間投票結果がMLBから発表され、231万753票と両リーグ全ポジションでトップとなる得票数も明らか