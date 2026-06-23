スウェーデン戦に勝利して1位突破をもぎ取りたいところだ(C)Getty Image現地時間6月20日のチュニジア戦（モンテレイ）を4−0で圧勝し、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ突破へ大きく前進した日本代表。しかしながら、25日の最終戦・スウェーデン戦次第では1〜3位の全てがあり得る状況だ。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る目下、F組トップに立つのは、日本と同じ勝ち点