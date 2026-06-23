これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、村上市・関川村・胎内市に【レベル2・土砂災害注意報】が出ています。夕方にかけて土砂災害に注意してください。 ◆23日(火)これからの天気 次第に高気圧に覆われて、午後は晴れ間が戻るでしょう。ただ、山沿いを中心に夕方にかけてにわか雨がありそうです。 降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。 ◆23日(火)の予想最高気温 最高気温は、23～2