ダイエット中、「外食したいけれどカロリーが気になる」「何を選べばいいかわからない」と悩むことはありませんか？結論からお伝えすると、野菜たっぷりでカスタマイズが可能な「サブウェイ」は、1日の食事バランスを整えやすく、ダイエット中のランチにとてもおすすめの外食です。【関連記事】ダイエット中におすすめの大戸屋メニュー5選！カロリーや選び方を解説この記事でわかること●ダイエット中におすすめのサブウェイメニ