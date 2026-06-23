任期満了に伴う津南町の町長選挙が告示され、これまでに新人3人が立候補を届け出ています。 立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属・新人の前副町長の根津和博さん(63)、元町議の大島知美さん(71)、前町議の江村大輔さん(42)の3人です。 ■無所属・新 根津和博候補 「町の財政的な体力をつけ、将来の子どもたち・町民の皆様が安心できる未来を必ず築いていく。」 ■無所属・新 大島知美候補 「ぜひ皆様