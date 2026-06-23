周南市の高校生たちが、高速道路のサービスエリアで販売する商品開発に取り組んでいます。22日、試作に向け考案したレシピのプレゼンが行われました。この取り組みは山陽道の下松サービスエリアで販売する商品を高校生が考案しようというものでNEXCO西日本サービス・ホールディングスなどが企画しました。徳山商工高校の3年生11人が課題研究授業の一環として4月から商品の開発に取り組んでいます。テ}