東京の小学校で児童ら１１人がけがをした火事をうけ、北海道教育委員会は札幌市を除くすべての公立学校に、防火設備の確認などを求める通知を出しました。東京都北区の小学校で先週起きた火事では、児童と教員合わせて１１人がけがをしました。この火事をうけて、道教委は６月２２日付で札幌市を除くすべての公立学校に通知を出しました。防火扉や防煙設備などが正常に機能するかどうかや、廊下や階段に避難の妨げとなる物品が置か