霧島市の温泉施設で男の子(5)の行方が分からなくなってから23日で3日目です。警察と消防による捜索が続くなか、嶺臣ちゃんの両親は23日KYTの取材に対し「一刻も早く見つかってほしい」と苦しい胸の内を明かしました。行方がわからなくなっているのは熊本県八代市の田中嶺臣ちゃん(5)です。嶺臣ちゃんは、21日、家族と天降川沿いの「かれい川の湯」を訪れ、露天風呂付きの家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が