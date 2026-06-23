大谷の17号アーチに米記者も驚愕した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月22日、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場し、初回の第1打席で右越えの17号先頭打者アーチを放った。【動画】敵地騒然！大谷17号、先頭打者アーチシーン試合は2−1でドジャースが勝利。6回にはフレディ・フリーマンの13号ソロも飛び出し、大谷と合わせて2発で接戦を制した。初回、大谷は相手先発のゼビー・マシューズのチェンジ