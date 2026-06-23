高性能AIモデル「GLM-5.2」をローカル環境で実行するためのガイドをAIモデルの量子化やローカル実行環境を手がけるUnslothが公開しました。GLM-5.2 - How to Run Locally | Unsloth Documentationhttps://unsloth.ai/docs/models/glm-5.2近年の高性能AIは単なるチャット相手ではなく、コードベース全体を読んで計画を立てる開発支援エージェントとして使われる場面が増えています。しかし、ClaudeやChatGPTのようなクラウド型AIを