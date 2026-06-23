ロッテの飲むアイス「クーリッシュ」と東京・三鷹の老舗パン屋「トーホーベーカリー」がコラボし、『クーリッシュ専用あんぱん』が登場することが決まった。トーホーベーカリーで6月29日より期間限定発売される。【写真複数】『クーリッシュ専用あんぱん』興味深い断面・外観など詳細「クーリッシュ」をあんぱんに注入するSNS話題の簡単レシピが、限定メニューとして実現する。 「クーリッシュ」とのマッチングを前提に甘さを