台風7号は、暴風域を伴いながらあさって沖縄付近に近づいたあと、日曜日ごろには関東を直撃するおそれがあります。また、先ほど台風8号が発生しました。「ダブル台風」に警戒が必要です。フィリピンの東にある台風7号は非常に強い勢力で北西に進んでいて、木曜日ごろから暴風域を伴ったまま沖縄に近づく見込みです。その後、土曜日には九州の南に進み日曜日ごろにかけて関東を直撃するおそれがあります。また、午前9時に台風8号が