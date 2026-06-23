大会第１２日（日本時間２３日）は４試合が行われ、大会屈指のスーパースターが３人で計６発と大暴れした。日本時間午前２時に行われたアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）対オーストリア（同２４位）では、アルゼンチン代表で史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったＦＷメッシが先発。前半９分にＰＫを失敗したものの、同３８分に左クロスを左足ダイレクトで合わせて１点目。さらに後半アディショナルタイムにも２点目を決めた。