マリアナ諸島付近で台風第8号が発生しました。台風は今後、西北西に進んで沖縄の南へ達した後、進路を大きく北東に変えて日本の東方面へと進む見込みです。台風8号の名称「ヒーゴス」は米国が提案した名称で、「いちじく」を意味しています。今後の最新の気象情報に十分注意してください。 【画像を見る】ダブル台風の今後の進路は？ ■現在の状況（23日午前9時） 23日午前9時現在、台風第8号はマリアナ諸島にあって、西