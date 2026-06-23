フランス代表FWキリアン・エンバペが国際Aマッチ通算100キャップを達成した。FIFAワールドカップ2026・グループI第2節が現地時間22日に行われ、フランスはイラク代表と対戦した。この日が“レ・ブルー”での100試合目となったエンバペは14分に左足の強烈なミドルシュートを突き刺すと、天候不良による約2時間の中断を経て迎えた後半には相手のミスを突いて追加点。その後、ウスマン・デンベレが追加点を挙げたフランスは3−0で