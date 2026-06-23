2026年06月23日11時13分福岡管区気象台発表気象庁は23日午前11時13分、九州北部地方（山口県を含む）の大雨、落雷、突風に関する気象解説情報を出した。九州北部地方では24日未明から夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけている。また、25日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要だという。気象概況東シナ海の梅雨前線や24日朝までに対馬海峡付近に発生す