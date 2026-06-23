映画館でおなじみのポップコーンバケットが、いまや“映画鑑賞のお供”の域を超えつつある。7月3日公開の映画『トイ・ストーリー5』に合わせて発売される「バズ・ライトイヤー ポップコーンボックス」の価格が驚異の1万円越え。【写真】驚異の1万円超え…バズ・ライトイヤーのポップコーンボックスSNSでは完成度を評価する声がある一方で「高すぎる」「子ども向け作品なのに値段は大人向け」と驚きの声が上がっていて……。「