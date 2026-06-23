◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦駒大苫小牧１３―０苫小牧高専＝５回コールド＝（２３日・とましんスタジアム）１９年ぶりの夏の甲子園出場を目指す駒大苫小牧が１３―０の５回コールドで苫小牧高専を下し、初戦を突破した。１回にいきなり打者一巡の猛攻で８点を先制すると、２回にも３点を追加。その後も攻撃の手を緩めることなく、１４安打１３得点で突き放した。投げては、背番号１の右腕・村田煌翔（