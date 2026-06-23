◆米大リーグナショナルズ４―１フィリーズ（２２日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズのＦ・グリフィン投手（３０）が本拠のフィリーズ戦で自己最長となる７回１／３を投げ、４安打１失点で今季８勝目を挙げた。メッツ相手に２試合で２１点を挙げた強打のフィリーズ打線を４安打に抑え、特に直近２戦４発でメジャー全体トップの２９本塁打をマークしているシュワバーをも空振り三振、中飛、二ゴロ失策で