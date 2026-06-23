FIFAワールドカップ2026・グループI第2節が22日に行われ、ノルウェー代表とセネガル代表が対戦した。今大会のダークホースとして期待されているノルウェーは、初戦でイラク代表に4−1で快勝。エースのアーリング・ハーランドがいきなり2ゴールを決めるなど躍動し、28年ぶりのワールドカップを白星でスタートさせた。一方、アフリカ屈指の強豪国として知られるセネガルは初戦でフランス代表と対戦。1−3で敗れたが、2大会連続決