円安が強まるなか、「とんかつ」など身近なメニューへの影響が心配される事態となっています。都内のとんかつ店では、一日に50食ほどとんかつが注文されます。とんかつ割烹やすいみーと・安井健二社長：仕入れ単価もどんどん上がっているので。こちらは国産豚を使用していますが、心配しているのが円安の影響です。家畜用のエサは原料を輸入に大きく頼るなか、7月からの出荷価格は、3年ぶりの高値となる見通しです。豚の場合、エ