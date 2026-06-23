太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍の組織的な戦闘が終結したとされる日から、23日で81年。沖縄は「慰霊の日」を迎えました。軍隊と住民が混在し、せい惨な地上戦となった81年前の沖縄戦では、日米双方であわせて20万人以上が亡くなったとされます。旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる6月23日を、沖縄県は「慰霊の日」としています。激戦地だった糸満市摩文仁の平和祈念公園では、正午前から、高市首相や閣僚らも参列して全