親や配偶者の物忘れが増えてくると、日々の生活だけでなく、お金の管理についても不安を感じることがあります。特に、介護費や医療費、施設入居費などはまとまった支払いになることもあり、本人の預金をどう扱えばよいのか悩む人も少なくありません。 将来に備えるには、認知症と銀行口座の関係を正しく知っておくことが大切です。本記事では、認知症になった場合の銀行口座への影響と、家族信託・任意後見制度で資産を守る