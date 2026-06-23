ふるさと納税をしたのに、6月に届いた住民税の通知書を見ると「思ったより住民税が安くなっていない」と感じることがあります。ふるさと納税は、寄付した金額がそのまま現金で戻る制度ではありません。自己負担2000円を除いた金額が、所得税の還付や翌年度の住民税の控除として反映されます。 特にワンストップ特例を使った場合は、所得税の還付はなく、主に住民税から控除されます。通知書では、税額控除欄や摘要欄を確認