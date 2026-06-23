アニメ「ドラえもん」でおなじみの野比家。作中ではパパが「会社から3000万円の家を勧められた」と話したり、ママが「まだローンの残りが……」と頭を抱えたりするお決まりのシーンがありますよね。 もし、あの野比家と全く同じ条件の一戸建てを、今の時代に新築で買うとしたら、一体いくらかかって毎月のローン返済はいくらになるのでしょうか。舞台である東京都練馬区のリアルな土地相場や今の金利をも