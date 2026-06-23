41年前に7人の犠牲者を出した石川県穴水町の列車脱線事故の現場で23日朝、JRの社員らが清掃活動などを行いました。この事故は1985年の7月11日に石川県穴水町古君で、当時の国鉄能登線の急行列車が豪雨による土砂崩れで脱線し7人が死亡、29人がけがをしたものです。23日はその発生日を前に、JR西日本の社員らが事故現場付近の草刈りや慰霊碑の清掃を行いました。 ■JR西日本社員：「七尾線で働く私たちとしては古君の脱線事故