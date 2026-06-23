iPhoneをアップデートした後、「急に電池の減りが早くなった」と感じる人もいるかもしれません。特に購入から2年ほどしか経っていない場合、「もう買い替えが必要なのだろうか」と不安になることもあるでしょう。 しかし、電池持ちの悪化は必ずしも本体の寿命を意味するわけではありません。バッテリーの劣化が原因であれば、バッテリー交換によって快適に使える状態へ戻る可能性があります。 こ