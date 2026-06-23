石川県内の児童福祉施設で、10歳未満の少女に対し服を脱がせその様子を撮影したなどとして、20代の学童職員の男が逮捕されました。児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは、金沢市に住む25歳の学童職員の男の容疑者です。この容疑者は今月20日、児童福祉施設内で10歳未満の少女に対し、服を脱がせたうえ、その様子をスマートフォンで撮影し、動画を保存した疑いがもたれています。 事件当日に、被害者の関係者