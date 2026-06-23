18歳年下の日本人妻と結婚した俳優シム・ヒョンタクの息子ハルくんが、驚きの才能を見せた。東洋画から野球まで、多彩な才能を発揮し、“芸術・スポーツの神童”ぶりを披露する。【画像】「BTSメンバーに似てる」シム・ヒョンタクの息子6月24日20時30分に韓国で放送される『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』第626回は、「君と一緒にタイムトラベル」編として放送される。生後16カ月のハルくんが思いがけない東洋画の