BTSが、揺るぎないグローバル人気を再び証明した。BTSが2015年5月にリリースした3rdミニアルバム『花様年華 Pt.1』のタイトル曲『I NEED U』のOfficial MV（Original ver.）は、6月23日午前2時56分頃、YouTube再生回数2億回を突破した。【話題】V、兵役中の美談「前向きで情が深い…」このMVは、不安定な青春の日々をテーマに、7人のメンバーの繊細で没入感あふれる感情が描かれている。19歳未満視聴禁止作品として公開されたオリ