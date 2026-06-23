少女時代のスヨンが明るい笑顔を見せた。スヨンは6月22日、インスタグラムを更新した。【写真】スヨン、“破局報道”当日は日本に舞台の稽古中に届けられた弁当やケーキの写真を投稿している。写真には、ファンから贈られたプレゼントを見つめながら、満面の笑みを浮かべるスヨンの姿が収められている。ケーキには「いつも輝くスヨンが幸せでありますように」という応援メッセージも添えられていた。スヨンは最近、同じく少女時代