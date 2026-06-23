ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が、爽やかな夏の新曲でカムバックした。その直前、一部海外ファンの間では、メンバーの“見せ方”をめぐる不満が噴出していた。【写真】不満が出たメンバーの“長ズボン”問題になったのは、インドネシア出身メンバーのカルメンだ。Hearts2Heartsは6月22日、2ndミニアルバム『Lemon Tang』をリリースし、同名タイトル曲で活動を始めた。レモン、海辺、夏、清涼感を前面に出した