【モデルプレス＝2026/06/23】無期限活動停止中のアイドルグループ・Berryz工房のメンバーであり、歌手・タレントとして活動している夏焼雅が6月21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。Berryz工房の元メンバー・徳永千奈美さんがゲスト出演し、反響を呼んでいる。【写真】芸能界引退の元ハロプロ、“約11年ぶり”近影◆徳永千奈美さん、約11年ぶりのメディア出演今回の動画ではメンバー対談企画第2弾として徳永さんが登場。「こん