ファミリーマートは6月23日から、新商品「ごほうびフラッペ」シリーズ5品を順次発売する。贅沢感のあるフルーツを選定した。価格も380円に統一し、日常の中でちょっとしたご褒美を感じられるように仕上げた。また、レシートクーポンを発行するほか、男性歌謡コーラスグループ「モナキ」とのコラボキャンペーンも実施する。6〜8月における売上は前年同期比で5%増を目指す。【「味わうごほうびフルーツシリーズ」5品の画像はこちら】