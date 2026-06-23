【モデルプレス＝2026/06/23】タレントの辻希美が6月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。子どもが遊ぶ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】39歳5児のママタレ「おませさん」メイクポーチ見つめる0歳次女の姿◆辻希美、メイクポーチ見つめる夢空ちゃん公開辻は、室内での夢空（ゆめあ）ちゃんの様子を投稿。薄紫色のバニティポーチの前に座り、ボトルなどの容器に触れながら中身を見つめ遊んでいる様子を披露している。