【ゼニス・ガール Gray Ver.】 11月 発売予定 価格：11,000円 コトブキヤは、プラモデル「ゼニス・ガール Gray Ver.」を11月に発売する。価格は11,000円。 本製品は、ゲーム「フロントミッション」シリーズ30周年を記念して、ヴァンツァー「ゼニス」をイラストレーターのNidy-2D-氏によって擬人化した「ゼニス・ガール」をプ