北村匠海が主演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の最終話が、22日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）朝野峻一（北村）が新任教師として若狭水産高校に赴任してきてから15年。廃校の危機を乗り越え、若狭小浜高校と統合し、若狭小浜高校海洋科学科として存続。そのような状況の中、生徒たちが継承してきた「宇宙食サバ缶プロジェクト」がJAXAに認証され、みんなの夢がついに現実となる時が近付いて