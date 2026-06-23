ワールドプレミアから1年以上トヨタのミッドサイズSUV『RAV4』。6代目となる現行型は昨年5月にワールドプレミアされ、日本仕様が発表、発売されたのは12月。そして今年2月にはPHEVモデルが追加設定されている。ワールドプレミアで実車を見てから1年以上、ようやく実車を取材する機会を得た。【画像】より逞しく力強く！新型『トヨタRAV4』のアウトドア志向を高めたモデル『アドベンチャー』全53枚RAV4のこれまでについて、簡単に