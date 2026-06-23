俳優の安田成美（59）が22日、自身のインスタグラムを更新。何年も愛用する、自身が手編みしたという“レースのバッグ”を披露した。【写真】「趣味を超えてますね！」何年も愛用！手編みした“バッグ”を披露する安田成美安田は「何年前に作ったかな〜」と、自身が過去に手作りしたレース編みのバッグを肩にかけた写真を投稿。「使い過ぎで黄ばみ始めてるけど、飽きずにまだ使ってるー」と、長年大切に使い続けているお気に入