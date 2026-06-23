雅楽師の東儀秀樹（66）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。息子の東儀典親（19）と、自宅で“即興演奏”する様子をとらえた動画を公開した。【動画】「お家がスタジオ、天才親子」「オシャレ」“広々とした”自宅で息子と即興演奏する東儀秀樹典親目線でカメラを回した動画は、典親が帰宅するところからスタート。玄関で秀樹と合流し、「昨日あれ聞いた？」「あれやってみよう」などとやり取りをしながら2階への階段