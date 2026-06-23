8人組グループ・timeleszの篠塚大輝が、23日深夜2時45分から放送されるテレビ朝日のバラエティー『スポンジ・シノ2』に出演する。深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内の月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』で6月の火曜日に放送されてきた同番組もいよいよ最終回。今回は、世界的人気オーディション番組『ゴット・タレント』に出場したゴンゾー＆ウエスPから“世界で通用するパフォーマンス”を吸収する。同番組