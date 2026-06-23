5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太（24）が、22日放送の『有吉ゼミ』（毎週月曜後7：00）に出演。3.2キロの大食いに挑戦した。【動画】すっごい量！かわいい作戦で大食いに挑戦するM!LK・曽野舜太番組ではギャル曽根、曽野らが3.2キロの超巨大チャーハンの大食いに挑戦。串カツやいももち、たこ焼きがのった巨大なチャーハンに挑んだ。序盤は勢い良く食べ進めた曽野だが、中盤にかけて失速。そんな中、曽野は「