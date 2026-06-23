ノルウェー―セネガル後半、チーム2点目のゴールを決めるノルウェーのハーランド＝ニューヨーク（ロイター＝共同）ノルウェーはエースのハーランドが2得点した。1―0の後半3分、ドリブルで中央から攻め上がったエデゴールのスルーパスを直接、蹴り込み加点。2―1の同13分には左クロスを合わせ、点差を広げた。セネガルは前半43分にミスから失点し、流れを失った。後半追加タイムにI・サールがこの日2点目を決めて追い上げたが