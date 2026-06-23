◇インターリーグドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に勝利を収め、連敗を2で止めた。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）が初回、17号先頭打者アーチを放って先制。1―1の6回にフレディ・フリーマン内野手（36）が決勝の13号ソロを放った。膠着（こうちゃく）状態を打破し、チームに勝利への流れを引き寄せる値千金の一発だった。6回無死